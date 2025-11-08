“Mister, prendi lui”: McTominay chiama Conte, il consiglio di mercato è da urlo!

Scott McTominay starebbe spingendo Antonio Conte a prendere Kobbie Mainoo dal Manchester United. Il centrocampista scozzese, ex United e ora a Napoli, vede nel giovane inglese la soluzione ideale, e secondo The Sun ne avrebbe espressamente consigliato l’acquisto.

McTominay consiglia Conte: Mainoo si avvicina?

Kobbie Mainoo, vent’anni appena compiuti, sta vivendo un momento complicato allo United: solo 138 minuti in Premier League finora. Senza coppe europee, le occasioni di giocare sono ancor più ridotte. La sua situazione ricorda, indubbiamente, quella di un altro talento cresciuto al Manchester: Scott McTominay, un pilastro del Napoli campione d’Italia.

E, secondo The Sun, fonti vicine al calciatore a Mainoo raccontano che lo scozzese ha bussato alla porta di Conte dicendogli proprio di prendere Kobbie. Lo conosce bene, e sa che il suo stile di corsa e intelligenza tattica si sposerebbe alla perfezione con il gioco del suo mister.

Mainoo – Napoli, pista calda

Il Napoli ha pescato da Manchester anche quest’anno: sono arrivati Hojlund in prestito con riscatto e De Bruyne (ora fermo per infortunio). I rapporti tra i club, che sia City o United, sono ottimi. E Mainoo arriverebbe in un ambiente in cui giocarsi il posto da titolare e rilanciarsi in vista della convocazione di Tuchel per i Mondiali. Insomma, nulla è già deciso, ma gli indizi non mancano.