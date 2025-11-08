Firma a un passo, annuncio importante in casa Napoli: Conte fa da garante!

Amir Rrahmani, il pilastro difensivo del Napoli “Contiano”, è a un soffio dal prolungare il suo legame con il club azzurro, come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, confermando le notizie che erano nell’aria già nelle ultime settimane. Le trattative procedono spedite, con l’obiettivo di firmare quanto prima il nuovo contratto, anche se l’imperativo ora è pensare esclusivamente al Bologna.

Rrahmani – Napoli, presto sarà rinnovo di contratto

Arrivato a Napoli nel 2020 dal Verona per circa 14 milioni, Rrahmani è ormai una certezza. Il suo contratto attuale scade, però, tra non molto: nel 2027. Ed è così che il Napoli vuole blindarlo con un’estensione.

Conte pazzo di Rrahmani

Il tecnico salentino ha sempre visto in Rrahmani un elemento indispensabile, definendolo “un’assenza pesante” quando infortunato. E il supporto non verbale ha, indubbiamente, accelerato i colloqui: Conte spinge per tenerlo, sapendo che la sua intelligenza tattica e le sue letture difensive sono oro per il progetto azzurro.

Per il presente e per un futuro che il Napoli vuole vivere sempre da protagonista, ambizione evidentemente comune con chi si sta spendendo in prima persona per il bene del club azzurro, ossia lo stesso Conte.