Mercato Napoli, il centrocampista arriva dal Brasile: occhi sul classe 2005

Il Napoli continua a mantenere aperti gli occhi per un colpo a centrocampo. Il club azzurro è infatti alla ricerca di un’alternativa utile ad arricchire un reparto che sarà privo di Anguissa a gennaio causa Coppa d’Africa. Fra i tanti nomi accostati al club azzurro, ne spunta uno nuovo: si tratta del giovane brasiliano Breno Bidon.

Napoli sul giovane Bidon

A riportare l’indiscrezione è il giornalista di Caught Offside Ekrem Konur. Bidon potrebbe lasciare il Corinthians già a gennaio per tentare il salto in Europa: un’offerta da 18 milioni potrebbe bastare per lasciarlo andare. Su di lui, oltre al Napoli, ci sono Atletico Madrid, Sporting CP e Manchester United, pronte a scatenare una vera e propria asta per accaparrarselo. Non potrebbe essere altrimenti dinanzi ad un talento così giovane e di grande prospettiva (classe 20025).

Chi è il nuovo obiettivo del Napoli

Bidon è una mezzala sinistra, dotata di grande tecnica e anche con delle buone doti di rottura, tali da permettergli di giocare anche in una mediana a due. Un profilo che, quindi, rimarca molto le caratteristiche di Anguissa, divenendo così il suo vero vice in rosa. Nella sua giovanissima carriera ha già racimolato 78 presenze nel campionato brasiliano, con una rete e quattro assist.

Il Napoli, comunque, continua a riflettere sulla soluzione più ideale per rinforzare la linea mediana. I rumors di mercato insistono sull’opzione che porta a Kobbie Mainoo, per cui sta crescendo sempre di più l’ottimismo. Ma la partita è ancora aperta: chi sarà il prossimo centrocampista del Napoli?