Bologna – Napoli, ora è sicuro: assenze pesantissime per Conte!

Il Napoli si prepara alla delicata trasferta di Bologna, in programma domani alle 15:00 al Dall’Ara. Antonio Conte punta a chiudere il ciclo prima della sosta con una vittoria che potrebbe valere il primato in classifica, ma dovrà fare i conti con due assenze pesanti: Leonardo Spinazzola e Billy Gilmour, entrambi fuori per infortunio.
La vigilia al Dall’Ara
Il tecnico azzurro Antonio Conte non cambierà molto rispetto alla formazione scesa in campo in Champions League. Il Napoli arriva alla sfida con entusiasmo ma anche con qualche acciacco, in un momento chiave della stagione.
Conte dovrà rinunciare a due elementi fondamentali come Spinazzola e Gilmour, entrambi costretti al forfait per problemi fisici. Il primo, protagonista di un avvio di stagione di altissimo livello, sarà una perdita significativa sulla corsia sinistra. Il centrocampista scozzese invece non recupera in tempo, lasciando spazio a Lobotka, tornato pienamente arruolabile dopo la gara europea contro l’Eintracht Francoforte.
Le scelte di Conte e l’obiettivo primato
Sulla fascia sinistra, il tecnico punterà ancora su Gutierrez ed Elmas, con Neres e Noa Lang pronti a subentrare nella ripresa. In avanti, spazio anche per Lorenzo Lucca, che tornerà disponibile dopo la squalifica in Champions League.
Gli azzurri inseguono tre punti preziosi per confermare la vetta e arrivare alla sosta con fiducia, in vista dei big match che li attendono al ritorno. Al Dall’Ara si preannuncia una sfida intensa, con un Bologna solido e determinato davanti al proprio pubblico.
La sensazione è che il Napoli, nonostante le assenze, abbia costruito una mentalità forte, in pieno stile Conte. La corsa al primato passa anche da partite così: combattute, sporche, ma fondamentali per misurare la maturità di una squadra che vuole restare in cima alla Serie A.