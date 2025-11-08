Mercato Napoli, intriga la sorpresa del Genoa: vale 15 milioni

In casa Napoli s’inizia a pensare anche al prossimo mercato. Il direttore sportivo Giovanni Manna, in sinergia con allenatore e società, è alla ricerca di un centrocampista, visto il lungo infortunio di Kevin De Bruyne, ma non solo. L’uomo mercato azzurro, di fatti, ha messo nel mirino anche un giocatore del Genoa: Brooke Norton-Cuffy. La concorrenza, però, non manca per il terzino destro, molto seguito, in particolar modo da un top club della Serie A.

Mercato Napoli, nel mirino Norton-Cuffy

I campioni d’Italia vogliono ampliare la rosa da mettere a disposizione di Antonio Conte, e iniziano a sondare il terreno per il prossimo calciomercato. Come riportato da Tuttomercatoweb, il Napoli ha segnato sul taccuino il nome di Brooke Norton-Cuffy per il ruolo di terzino destro. Il classe 2004 del Genoa, è arrivato nell’estate 2024 per soli 2 milioni di euro dal Milwall.

La squadra rossoblù, oggi, chiede circa 15 milioni di euro per il difensore inglese, e sulle sue tracce oltre il Napoli, c’è anche la Juventus. Difficile, però, immaginare una sua partenza a Gennaio dal Genoa: più probabile che il calciatore venga ceduto nel prossimo mercato estivo.

Napoli stregato dal difensore del Genoa

Il terzino del Genoa, ha stregato il Napoli proprio nella partita del Maradona dello scorso 5 Ottobre, dove oltre ad una grande prestazione ha fornito l’assist per Ekhator.

Norton-Cuffy sarebbe il tassello mancante nella rosa del Napoli, dove il ruolo di vice Di Lorenzo è scoperto, visto lo scarso utilizzo di Pasquale Mazzocchi.