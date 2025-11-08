Assurdo Spalletti, la dichiarazione d’amore per la Juve fa infuriare Napoli: avete sentito?

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha parlato poco prima del derby contro il Torino all’Allianz Stadium. L’ex CT della Nazionale ha ringraziato i suoi calciatori per l’impegno e lodato l’atmosfera dello stadio, sottolineando la passione del pubblico e l’attaccamento alla maglia bianconera.

Spalletti, parole al miele per i tifosi della Juve

Mister Spalletti ha iniziato il suo intervento con un pensiero affettuoso per la squadra. “Li ho ringraziati fin dal primo istante per come si sono messi a disposizione”. Per ora, dunque, le risposte del gruppo sono state eccellenti.

Il discorso si è poi spostato sull’ambiente bianconero. “Qui è bellissimo per la vicinanza del pubblico e l’amore per questa maglia”, ha spiegato il mister. Frasi che suonano come una vera dichiarazione d’amore per la Juventus, pronunciate proprio nel tempio juventino.

La reazione dei tifosi del Napoli

Parole che, inevitabilmente, hanno fatto storcere il naso ai tifosi partenopei. Spalletti è stato l’artefice dello scudetto napoletano nel 2023, e sentire lui esaltare la Juve brucia ancora. Il passato glorioso sotto il Vesuvio rende, dunque, ogni complimento bianconero una ferita aperta per alcuni dei suoi ex tifosi.