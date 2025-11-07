Napoli, Conte richiama l’attenzione: ha un obiettivo fissato!

Il Napoli tra meno di 48 ore tornerà in campo per la delicata trasferta di Bologna. Una sfida che vede entrambe le formazioni arrivare da un doppio pareggio per 0-0 con l’Eintracht in Champions e il Brann in Europa League. Un pareggio rossoblù europeo che non esclude la forza degli uomini di Italiano in campionato. Conte lo sa bene ed è per questo che già in mente diverse soluzioni, tra cui le conferme di Gutierrez e Elmas, per dare continuità e tornare a gol.

Verso Bologna-Napoli: Conte tra conferme e novità

Sono stati due dei protagonisti, nonostante il pareggio, della sfida di martedì contro l’Eintracht. Gutierrez, al posto di Spinazzola, non ha fatto rimpiangere l’assenza del 37 azzurro, anzi ha alzato ancora di più il livello tecnico. Discorso analogo per Elmas, schierato un po’ a sorpresa da Conte nei tre d’attacco con Hojlund e Politano e unico a rendersi pericoloso tra quelli del tridente offensivo.

L’obbiettivo è sicuramente ritornare al gol dopo il doppio zero con Como e Eintracht. E infatti, come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, Conte starebbe concentrando gli ultimi allenamenti proprio per rafforzare il tema della produzione offensiva. Per questo il tecnico azzurro, potrebbe confermare sia lo spagnolo che il macedone dal primo minuto contro il Bologna, per dare continuità alla prestazione europea. Non sono, però, da escludere Olivera e Lang, con i due titolari a Lecce che hanno risposto bene alla scelta di Conte di schierarli dal primo minuto.