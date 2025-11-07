Bologna – Napoli, Bernardeschi lancia la sfida: azzurri avvisati

Allungare la classifica e staccare le dirette concorrenti, per farlo però, il Napoli dovrà superare uno scoglio piuttosto importante. Al Dall’Ara va in scena Bologna-Napoli, partita che vale molto più dei tre punti in palio. A due giorni dal match, per i felsinei, ci ha pensato Federico Bernardeschi a suonare la carica.

Bernardeschi richiama l’attenzione in vista del Napoli: le sue parole

Il Bologna, dopo la grande stagione passata, vuole continuare a migliorarsi e ha approcciato alla grande questo inizio di campionato. 18 pt, a -4 dal primo posto occupato proprio dal Napoli e a -3 dal vagone delle inseguitrici formato da Inter, Roma e Milan.

Bologna-Napoli vale tanto per gli emiliani che con una vittoria entrerebbero prepotentemente nella corsa verso la vetta. Per i felsinei ha parlato Federico Bernardeschi, che ai microfoni di Sky Sport ha lanciato un messaggio alla squadra di Antonio Conte:

“Il Napoli domenica troverà un Bologna forte e consapevole di sè”.

Nessuna paura, guanto di sfida lanciato ai campioni in carica, reduci dallo stop casalingo contro il Como e dal pareggio europeo contro l’Eintracht di Francoforte.