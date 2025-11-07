Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Bologna – Napoli, Bernardeschi lancia la sfida: azzurri avvisati

di
Bernardeschi in Bologna-Torino

Allungare la classifica e staccare le dirette concorrenti, per farlo però, il Napoli dovrà superare uno scoglio piuttosto importante. Al Dall’Ara va in scena Bologna-Napoli, partita che vale molto più dei tre punti in palio. A due giorni dal match, per i felsinei, ci ha pensato Federico Bernardeschi a suonare la carica.

Bernardeschi richiama l’attenzione in vista del Napoli: le sue parole

Il Bologna, dopo la grande stagione passata, vuole continuare a migliorarsi e ha approcciato alla grande questo inizio di campionato. 18 pt, a -4 dal primo posto occupato proprio dal Napoli e a -3 dal vagone delle inseguitrici formato da Inter, Roma e Milan.

Bologna-Napoli vale tanto per gli emiliani che con una vittoria entrerebbero prepotentemente nella corsa verso la vetta. Per i felsinei ha parlato Federico Bernardeschi, che ai microfoni di Sky Sport ha lanciato un messaggio alla squadra di Antonio Conte:

“Il Napoli domenica troverà un Bologna forte e consapevole di sè”.

Nessuna paura, guanto di sfida lanciato ai campioni in carica, reduci dallo stop casalingo contro il Como e dal pareggio europeo contro l’Eintracht di Francoforte.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
Gestione cookie