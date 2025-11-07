Convocazioni Nazionali, torna in rosa dopo l’ultima esclusione: è ufficiale!

Un match tutt’altro che semplice attende il Napoli domenica pomeriggio. Gli azzurri faranno visita al Bologna prima della sosta delle Nazionali. Proprio dalle Nazionali intanto arriva un’importante convocazione. Noa Lang, infatti, è stato chiamato dal ct Koeman per le sfide dell’Olanda valide per la qualificazione ai prossimi Mondiali.

Lang torna in Nazionale dopo due mesi

Aveva saltato l’ultima chiamata per il poco minutaggio datogli da mister Conte. Noa Lang, però, sia per emergenza infortuni che per scelta tattica, si sta man mano prendendo la scena a suon di ottime prestazioni. Prestazioni che non sono passate inosservate al ct degli Orange, che lo ha nuovamente chiamato in Nazionale.

L’esterno olandese proverà ora a mettersi in mostra contro Polonia e Lituania. All’Olanda basta infatti una vittoria contro i polacchi per strappare il pass per i Mondiali in programma la prossima estate. Lang ha già trovato la rete in queste qualificazioni, nella speranza di trovarne altre che possano sbloccarlo anche in campionato, dove Conte lo sta sempre di più inserendo.

Spazio per Lang contro il Bologna?

Che stia crescendo piano piano dal punto di vista tattica lo si è notato soprattutto nella trasferta di Lecce, dove il 70 azzurro ha portato in campo i giusti movimenti prima della botta alla coscia che lo ha costretto al cambio. L’infortunio di De Bruyne – involontariamente – è stata una manna dal cielo per Lang, che ora con il 4-3-3 potrà tornare più utile che mai nei piani di mister Conte.

Anche con Como e Francoforte in Champions, l’olandese ha dato buoni spunti da subentrato, portando la sua qualità nell’uno contro uno, riuscendo spesso ad arrivare sul fondo per mettere palloni pericolosi in area. Contro il Bologna, Neres resta in vantaggio, ma non è esclusa la possibilità di vedere Lang dal primo minuto, carico mentalmente della convocazione in Nazionale.