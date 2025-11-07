Napoli, Conte pronto a dare la svolta: col Bologna sarà tutto diverso

Il Napoli continua a faticare a trovare la continuità. La reazione dopo la batosta di Eindhoven era arrivata ma i due pareggi contro Como ed Eintracht hanno fatto ricomparire i fantasmi delle precedenti settimane. Contro il Bologna servirà una prestazione convincente che metta alle spalle i problemi delle ultime gare e per farlo Antonio Conte è pronto ad affidarsi ad una delle poche certezze di questa prima parte di stagione: la coppia difensiva formata da Amir Rrahmani e Alessandro Buongiorno.

Napoli, certezza Rrahmani: 4 clean sheet nelle 4 gare disputate

Amir Rrahmani è uno dei leader che più è mancato ad Antonio Conte in questo inizio di stagione. Il centrale kosovaro è tornato in gruppo la scorsa settimana dopo l’infortunio rimediato nel corso della precedente sosta per le nazionali ed ha subito mostrato la sua importanza nella difesa del Napoli.

Le statistiche parlano chiaro: nelle uniche quattro partite giocate da Rrahmani in questa stagione (contro Sassuolo, Cagliari, Eintracht Francoforte e Como) gli azzurri non hanno subito gol. Il 100% delle gare col kosovaro in campo è quindi finita con un clean sheet, segnale evidente dell’imprescindibilità dell’ex Verona.

Napoli, per Conte la certezza adesso è la difesa

I dati della passata stagione evidenziano come la presenza della coppia formata da Amir Rrahmani e Alessandro Buongiorno permetta al Napoli di migliorare il rendimento difensivo: 11 clean sheet nelle 22 gare disputate nella scorsa Serie A e 2 clean sheet su 2 contro Como ed Eintracht in questa.

Non si può, però, non citare l’elemento in più di questa stagione: Vanja Milinkovic-Savic. L’apporto del portiere serbo è evidente, con i due rigori parati nelle ultime due gare di campionato che lo rendono altrettanto imprescindibile per Antonio Conte.