Mainoo, arrivano novità e conferme dagli agenti: c’è anche concorrenza!

Tra meno di 48 ore il Napoli farà visita al Bologna. Gli azzurri vogliono subito ripartire dopo il doppio pareggio prima in campionato contro il Como e poi in Champions contro l’Eintracht. Conte per questo valuta un turnover mirato, mentre a centrocampo nessuno si tocca. Proprio il centrocampo è ora al centro dell’interesse azzurro, con la pista Mainoo che entra nel vivo.

“Gli agenti gradiscono Napoli”, l’ultima ora di Pedullà

Che il centrocampo sia in cima alla lista delle proprietà su cui agire a gennaio, non lo scopriamo di certo oggi. L’infortunio di De Bruyne, che lo terrà fermo ancora per parecchio tempo, e la partenza di Anguissa a fine dicembre per la Coppa d’Africa, hanno spinto la società azzurra ad attivarsi velocemente per tappare quel buco che ha lasciato il belga e lascerà il camerunense nel centrocampo di Conte.

Per questo è tornato in auge il nome di Kobbie Mainoo, sempre nel taccuino del ds Manna. E ora la trattativa inizia a farsi più calda. Infatti, come riportato dal giornalista Alfredo Pedullà sul suo profilo X, gli agenti dell’inglese gradirebbero molto Napoli come destinazione. Gli azzurri apprezzano, ma aspettano, con la Roma anch’essa interessata al profilo del classe 2005. Tutto ora dipenderà dai costi e dalla formula, ma anche dalla volontà del Manchester United.