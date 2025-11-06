Dalla Lazio al Napoli: il punto e l’annuncio sul colpo di mercato

Il Napoli nella sessione estiva di calciomercato ha inserito tanti calciatori nel gruppo a disposizione di mister Antonio Conte, e altrettanti ne ha trattati senza però riuscire a finalizzarne gli acquisti. A distanza di qualche mese è emerso un interessante retroscena di mercato. Il club del patron Aurelio De Laurentiis in estate aveva fatto un tentativo concreto per un top player della Lazio: si tratta di Mattia Zaccagni.

Napoli, retroscena Zaccagni: tentativo concreto degli azzurri, ma l’ala ha preferito la Lazio

Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto tramite il proprio canale YouTube, il Napoli aveva effettuato un sondaggio concreto per Mattia Zaccagni. Il d.s. Giovanni Manna ha approfondito seriamente i contatti con i biancocelesti per l’esterno offensivo classe ’95, arrivando quasi a finalizzare il colpo.

Tuttavia, il calciatore ha preferito restare alla Lazio, dando priorità al club biancoceleste che versava in condizioni critiche, declinando così la proposta dei Campioni d’Italia in carica. Il 30enne, ormai da anni punto cardine della squadra allenata oggi da Maurizio Sarri, si è comportato da vero capitano.

Crisi offensiva Napoli, Zaccagni sarebbe stata un’arma importante in questo periodo

I numeri degli esterni d’attacco del Napoli in questa fase della stagione sono veramente preoccupanti. Il poker sulle fasce composto da Neres, Politano, Lang ed Elmas non ha ancora trovato la via della rete.

In questo senso, Mattia Zaccagni sarebbe stata la vera arma in più per Antonio Conte, che fatica a trovare una soluzione tattica all’inefficacia del proprio reparto offensivo. Zaccagni al Napoli in futuro? Al momento è difficile, se non impossibile. Il calciatore sembra intenzionato a voler chiudere la carriera nella Capitale.