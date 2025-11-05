Manchester City-Napoli, arriva il Daspo per cinque tifosi azzurri: il motivo

Dopo un mese e mezzo di ritardo, è arrivata la decisione finale riguardo gli spiacevoli episodi avvenuti in Inghilterra e non solo. La Questura di Napoli, ha preso provvedimenti per gli accaduti nel pre partita di Manchester City-Napoli dello scorso 19 Settembre, e per Napoli-Genoa del 5Ottobre.

In occasione della gara di League fase di Champions League contro il Manchester City, molti tifosi azzurri avevano partecipato alla trasferta, dove prima dell’inizio della partita sono avvenuti degli scontri. Cinque supporter azzurri sono stati colpiti da Daspo per gli accaduti di Manchester, mentre due per gli episodi avvenuti contro il Genoa.

Daspo ai tifosi azzurri: l’accaduto

Lo scorso 19 Settembre, in occasione della sfida tra Manchester City e Napoli di Champions League, molti tifosi azzurri hanno seguito la squadra campione d’Italia nella lunga trasferta in Inghilterra. Prima del big match, però, sono avvenuti degli episodi spiacevoli, che non hanno nulla a che fare con il mondo dello sport.

Prima della partita, di fatti, i cinque tifosi napoletani avevano provato ad entrare all’Etihad Stadium in un settore diverso dal settore ospiti. I supporter azzurri sono arrivati allo scontro con gli steward e con la polizia inglese, finendo poi per essere addirittura arrestati in quel di Manchester.

Una volta iniziata la partita di Champions League, gli Ultras Napoli entrati all’interno dello Stadio, decisero di entrare nel settore ospiti con gli striscioni capovolti in segno di protesta per quanto accaduto ai cinque tifosi azzurri prima dell’inizio della gara.

Nella gara contro il Genoa, invece, erano stati denunciati due tifosi azzurri per aver acceso dei fumogeni. Ai due supporter, uno di 18 anni e l’altro di 26 anni, gli viene contestato anche il reato di resistenza al pubblico ufficiale: Daspo anche per questi due tifosi napoletani.

Sette tifosi azzurri colpiti dal Daspo

Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, i cinque tifosi azzurri colpiti da Daspo hanno tutti tra i 18 e i 30 anni. Il provvedimento gli vieterà l’accesso allo stadio dai 3 ai 5 anni, a seconda delle singole posizioni. I tifosi azzurri, sono accusati di comportamenti pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Un provvedimento duro, quindi, da parte della Questura di Napoli, che ha voluto mandare un segnale forte per non far ripetere episodi simili, che non sono sicuramente un bello spettacolo e non hanno nulla a che fare con il mondo dello sport e del calcio in particolare.