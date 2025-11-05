Calciomercato Napoli, scelto l’erede di Anguissa: arriva dalla Premier League

In casa Napoli s’inizia a programmare il prossimo calciomercato invernale. A centrocampo la coperta è corta: il brutto infortunio di Kevin De Bruyne ( tornerà fra circa 4 mesi) e la quasi certa partenza di Andrè-Frank Zambo Anguissa per la Coppa d’Africa, cambiano sicuramente i piani degli azzurri.

I campioni d’Italia, quindi, cercheranno di rinforzare le alternative a metà campo. Il primo nome sul taccuino, è quello di Kobbie Mainoo, il direttore sportivo Manna, dopo averci provato sul finale dello scorso mercato estivo, è pronto a tornare alla carica per il centrocampista inglese.

Napoli, torna di moda Mainoo

Lo scorso calciomercato azzurro, è stato inevitabilmente condizionato dall’infortunio di Romelu Lukaku, durante l’ultima amichevole pre season. Il ds Giovanna Manna, nel finale, aveva provato a strappare il si del Manchester United per Kobbie Mainoo: no secco da parte dell’allenatore dei Red Devils, Ruben Amorim.

Lo scenario, però, sarà ben diverso a Gennaio. In vista dei prossimi Mondiali, Mainoo spinge per una cessione e aprirebbe all’ipotesi Napoli. A confermarlo è l’edizione odierna de La Repubblica, che riporta l’interesse forte da parte del Napoli per il centrocampista classe 2005 del Manchester United.

Nelle scorse settimane, sono arrivati i primi segnali d’apertura dall’allenatore dei Red Devils, che ha confermato la voglia di trovare più spazio da parte di Kobbie Mainoo, anche per trovare la convocazione ai prossimi Mondiali con la nazionale inglese.

Manna non lascia dubbi: le sue parole

Durante il pre partita di Napoli-Eintracht Francoforte, il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha confermato la necessità di acquistare un nuovo centrocampista nel mercato di Gennaio, visto il lungo infortunio di Kevin De Bruyne e la partenza di Anguissa ( tra i migliori in questo inizio di stagione). Ecco le parole dell’uomo mercato azzurro, in risposta ad una domanda sull’infortunio del fuoriclasse belga: