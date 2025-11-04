Napoli, splendida notizia per Conte! Che novità prima dell’Eintracht in Champions

È il giorno di Napoli-Francoforte, gli azzurri tornano in campo per il quarto turno di Champions League. Una gara fondamentale per gli uomini di Antonio Conte, che hanno bisogno di una vittoria per puntare almeno la qualificazione ai playoff. Il tecnico salentino dovrà fare i conti con le assenze a causa degli infortuni, ma potrà contare su alcuni fedelissimi. Uno di questi è sicuramente Matteo Politano, uomo dei record nelle competizioni UEFA.

Politano a caccia del gol: Conte ci crede

Il Napoli scenderà in campo con un’altra formazione rivisitata, specie a centrocampo. Contro il Como ha giocato Billy Gilmour dal primo minuto, ma lo scozzese ha lasciato il campo in anticipo per infortunio. Lobotka è recuperato, ma non è detto che abbia minuti a sufficienza nelle gambe per partire dall’inizio. Dal primo minuto, però, ci sarà Politano: nessuno, nella rosa attuale del Napoli, ha segnato più gol di lui nelle competizioni UEFA. L’ultimo gol, però, risale a Napoli-Union Berlino dell’8 novembre 2023.

Ci sarebbero Kevin De Bruyne e Romeu Lukaku, ovviamente, ma i due belga sono attualmente fuori dalla lista UEFA dei partenopei.

Il Napoli si gode Politano: i numeri di Matteo a Napoli

Matteo Politano è arrivato a Napoli nel 2021 e ha un contratto con gli azzurri fino a giugno 2028. Al termine del contratto avrà quasi 35 anni. Non è impossibile immaginare che possa finire la sua carriera nel capoluogo campano. Con la maglia azzurra ha segnato 34 gol in 246 presenze, tra cui due reti in Champions League.

Sommate a quelle segnate in Europa League, anche con Inter e Sassuolo, fanno 9 marcature nelle competizioni UEFA. Nessuno meglio di lui.