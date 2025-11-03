Home ->

Verso Napoli – Eintracht, Conte ha già scelto: la decisione su Lobotka e Spinazzola

Lobotka e Spinazzola: le ultime verso Napoli - Eintracht

Cresce l’attesa in casa Napoli per la prossima partita di UEFA Champions League che si preannuncia già potenzialmente decisiva per il cammino europeo dei campioni d’Italia in carica. L’obiettivo, infatti, è quello di lasciarsi alle spalle la pesante sconfitta di Eindhoven, per rilanciarsi in chiave qualificazione, non scontata considerati i tre punti, appena, conquistati nelle prime tre giornate della League Phase.

Ospite allo stadio Diego Armando Maradona sarà l’Eintracht Francoforte, avversaria dei partenopei già nel 2023. Ma chi scenderà in campo nella sfida contro i tedeschi? Non mancano i dubbi di formazione per la compagine napoletana.

UEFA Champions League, le ultime di formazione su Napoli – Eintracht

Il fischio d’inizio della sfida tra Napoli ed Eintracht Francoforte è in programma per martedì 4 novembre, alle ore 18:45. Ma già da ora si inizia a pensare a quello che potrebbe essere lo schieramento scelto da mister Antonio Conte per l’occasione.

Per quanto riguarda il modulo, pochissimi dubbi sul 4-3-3: in seguito allo stop di Kevin De Bruyne, è questo l’abito tattico messo a punto dall’ex Commissario Tecnico della Nazionale per il suo Napoli. Alcuni dubbi, però, sugli interpreti, anche se le mosse, almeno nelle intenzioni, sembrano per certi versi essere già stabilite.

L’intenzione è quella di lanciare in campo, dal primo minuto, Stanislav Lobotka, dopo la manciata di minuti concessa nel finale di Napoli – Como. Tuttavia, lo slovacco potrebbe non avere ancora tutti i novanta minuti nelle gambe, motivo per cui non è da escludere un possibile impiego di Eljif Elmas a centrocampo. Molti, invece, i dubbi su Billy Gilmour, costretto ad alzare bandiera bianca nell’ultima sfida di Serie A, così come su Leonardo Spinazzola: in luogo di quest’ultimo, salgono le quotazioni di Miguel Gutierrez, che potrebbe ritrovare la titolarità anche a discapito di Mathias Olivera.

Napoli – Eintracht: la probabile formazione del Napoli

Di seguito, le probabili scelta di Antonio Conte per Napoli – Eintracht:

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic – Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Neres.

