Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Napoli, Conte lo ‘strappa’ alla concorrenza: rovinati i piani di Inter e Milan

di
Napoli, Conte chiede un attaccante a De Laurentiis.

La stagione è ancora molto lunga, ma le società cominciano a pianificare il futuro. Milan e Inter sarebbero sulle tracce di Giovane, attaccante dell’Hellas Verona, che però potrebbe rientrare anche in orbita Napoli.

Napoli su Giovane: pista concreta

Secondo quanto raccolta dalla nostra redazione, Inter e Milan sarebbero pronte a darsi battaglia per il gioiellino del club veneto. Tuttavia, la società campione d’Italia non avrebbe intenzione di restare a guardare. Gli azzurri starebbero seguendo il brasiliano, reduce da un gol straordinario proprio contro i nerazzurri.

Giovane nella lista del Napoli.
Al Napoli di Conte piace Giovane del Verona. Sfida a Inter e Milan.

Il giocatore ha un contratto con il Verona fino al 2029, ma potrebbe cedere alla corte delle big italiane.

Giovane, l’attaccante corteggiato: quanta concorrenza per il brasiliano

Giovane Santana do Nascimento è nato in Brasile nel 2003, cresciuto calcisticamente tra Capivariano e Corinthias. L’Hellas Verona ha acquisito il suo cartellino a parametro zero ed è pronta a fare plusvalenza. La concorrenza è molto alta per il Napoli, sul giocatore ci sarebbe anche la Roma, ma l’intenzione della società di De Laurentiis è quella di non mollare la presa.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
Gestione cookie