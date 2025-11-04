Napoli, Conte lo ‘strappa’ alla concorrenza: rovinati i piani di Inter e Milan

La stagione è ancora molto lunga, ma le società cominciano a pianificare il futuro. Milan e Inter sarebbero sulle tracce di Giovane, attaccante dell’Hellas Verona, che però potrebbe rientrare anche in orbita Napoli.

Napoli su Giovane: pista concreta

Secondo quanto raccolta dalla nostra redazione, Inter e Milan sarebbero pronte a darsi battaglia per il gioiellino del club veneto. Tuttavia, la società campione d’Italia non avrebbe intenzione di restare a guardare. Gli azzurri starebbero seguendo il brasiliano, reduce da un gol straordinario proprio contro i nerazzurri.

Il giocatore ha un contratto con il Verona fino al 2029, ma potrebbe cedere alla corte delle big italiane.

Giovane, l’attaccante corteggiato: quanta concorrenza per il brasiliano

Giovane Santana do Nascimento è nato in Brasile nel 2003, cresciuto calcisticamente tra Capivariano e Corinthias. L’Hellas Verona ha acquisito il suo cartellino a parametro zero ed è pronta a fare plusvalenza. La concorrenza è molto alta per il Napoli, sul giocatore ci sarebbe anche la Roma, ma l’intenzione della società di De Laurentiis è quella di non mollare la presa.