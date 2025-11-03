Allarme lanciato in casa Napoli: “De Laurentiis imbronciato”, cosa sta succedendo

È una decima giornata di Serie A che il Napoli chiude da primo posto in classifica: ha contorni ancor più positivi il pareggio, a reti bianche, dello stadio Diego Armando Maradona contro il Como, considerato il punto che separa i campioni d’Italia in carica dal gruppo inseguitori. Tuttavia, non mancano gli spunti di riflessione in casa azzurra, con gli infortuni che tengono con il fiato sospeso i tifosi: in vista dell’Eintracht Francoforte, anche Billy Gilmour e Leonardo Spinazzola (sostituiti nel corso della sfida contro la compagina allenata da Cesc Fabregas) sono a rischio. Uno scenario che viene evidenziato dal giornalista Antonio Corbo sulle colonne de La Repubblica edizione Napoli.

Infortuni Napoli, Corbo: “Forse appesantiti gli allenamenti”

Cosa c’è dietro a questa lunga trafila di infortuni in casa Napoli? È chiaro che gli impegni ravvicinati, a tal riguardo, non aiutano: le partite, tante, da giocare non sono alleate per nessuno, ma il giornalista Antonio Corbo cerca di ipotizzare le possibili cause di questo problema che sta colpendo gli uomini di Antonio Conte.

Di seguito, quanto scritto nell’edizione odierna de La Repubblica:

“C’è sempre qualcuno che si ferma. Si è perso il conto degli assenti per infortunio, se accade anche in altre squadre, il Napoli guida la classifica degli indisponibili. Sventure trascurate benchè frequenti, indefinite le cause. Inutile ogni processo adesso, è un’analisi senza colpevoli, chiaro. Possibili solo delle ipotesi. Per affrontare una stagione più ricca di impegni, sono stati forse appesantiti gli allenamenti. Come mettere più benzina per un viaggio in auto più lungo”.

“De Laurentiis imbronciato”: il retroscena su Napoli – Como

Lo stesso Antonio Corbo parla di un Aurelio De Laurentiis imbronciato a seguito del pareggio del suo Napoli contro il Como. “Chi l’ha visto lo descrive così”, ha scritto il giornalista a proposito della reazione del numero uno partenopeo. Nulla però che possa scalfire la fiducia totale incondizionata nei confronti di Antonio Conte e, di conseguenza, di tutta la sua squadra.

D’altro canto, Corbo ha sottolineato la necessità di ritrovare assist in zona gol, soprattutto dopo l’infortunio di Kevin De Bruyne: fattore che va unito a un mercato, che dal suo punto di vista, non ha sortito ancora gli effetti sperati e ai continui infortuni. Tutti aspetti che lo stesso giornalista indica come i nodi da sciogliere per questo Napoli.