Dybala, stop più lungo del previsto? Cosa filtra per il Napoli

Il bilancio sulle condizioni di Paulo Dybala dopo l’infortunio rimediato nella sfida di domenica contro il Milan appare peggiore di quanto in un primo momento ci si potesse aspettare. Il fantasista argentino rischia di rimanere in infermeria per diverse settimane, con il big match di fine novembre contro il Napoli che, al netto delle ultime sensazioni, sembra sempre più lontano dall’essere disputato.

Infortunio Dybala, la dinamica dell’accaduto: episodio simile anche in casa Napoli

Domenica sera è andato in scena il big match tra Milan e Roma che ha visto il successo dei rossoneri grazie alla rete di Pavlovic nella prima frazione. Nonostante la buona prova, i giallorossi sono tornati a casa a mani vuote, ma con la consapevolezza di poter dire la propria nella lotta per l’Europa che conta.

Sul finire della ripresa, i ragazzi di Gasperini hanno avuto l’opportunità di rimettere il risultato in parità: il tocco di braccio da parte di Fofana su calcio di punizione giallorosso ha portato Dybala sul dischetto, ma i riflessi di Maignan hanno spezzato i sogni della Roma. Ma non è finita qui, perché l’argentino si è infortunato calciando il pallone in occasione del penalty: dinamiche affini a quanto visto in Napoli-Inter, con Kevin De Bruyne come sfortunato protagonista.

La Roma attende Dybala, ma l’infortunio lo frena: cosa trapela in vista del Napoli

Sebbene manchino ancora poco più di tre settimane allo scontro con il Napoli, in casa Roma si iniziano a fare i conti per vedere quando Dybala potrà rientrare in campo.

In un primo momento sembrava che l’ex Palermo e Juventus dovesse rimanere ai box per circa due settimane, riuscendo a tornare in tempo per la sfida dell’Olimpico contro i partenopei del 30 novembre, ma a quanto pare Dybala dovrà rimanere fermo un po’ più a lungo. In tal caso, appare difficile vederlo protagonista in campo contro la formazione di Antonio Conte: un’assenza dura contro i campioni d’Italia in carica.