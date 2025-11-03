De Bruyne rompe il silenzio: il messaggio social emoziona i tifosi del Napoli

Dopo l’infortunio rimediato durante la sfida contro l’Inter, Kevin De Bruyne torna a parlare e lancia un forte messaggio. Attraverso i propri canali social, il centrocampista del Napoli ha voluto salutare i tifosi azzurri, mostrando grande stima ad un’intera piazza che fin dal suo arrivo lo ha acclamato e supportato. De Bruyne ha inoltre ribadito che l’intervento a cui si è sottoposto è andato nel migliore dei modi e che è tornato subito al lavoro per il recupero.

De Bruyne lancia un segnale ai tifosi del Napoli: il messaggio del belga sui social

Tramite un post pubblicato sul proprio account Instagram, Kevin De Bruyne ha voluto lanciare un messaggio direttamente ai propri tifosi. L’ex Manchester City ha dato importanti novità sul suo percorso di recupero e sull’intervento subito. Questo il suo pensiero, affidato al post pubblicato sui social:

“Ciao a tutti, come sapete sarò a parte per un po’. La buona notizia è che l’intervento è andato perfettamente. Il mio ritorno è già iniziato! Grazie per tutti i messaggi!”.

Un breve messaggio, ma ricco di significato. E quel cuore azzurro che chiude il suo pensiero non è un caso, ma è chiaramente rivolto ai suoi nuovi tifosi del Napoli.

L’infortunio, l’intervento e la riabilitazione: il belga è già al lavoro

Autore del gol del vantaggio nello scontro diretto contro l’Inter, Kevin De Bruyne ha dovuto lasciare anzitempo il terreno di gioco a causa di un problema fisico. Il suo infortunio è emerso nell’istante immediatamente successivo alla realizzazione del calcio di rigore dell’1-0, con il campione belga che ha dovuto alzare bandiera bianca per il troppo dolore.

I successivi esami strumentali hanno evidenziato una lesione di alto grado al bicipite femorale destro, infortunio che lo terrà fermo ai box per circa 4 mesi. Nonostante il lungo percorso riabilitativo che lo attende, la voglia e l’entusiasmo di un calciatore vincente come lui non sono mai venute meno.