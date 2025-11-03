Home ->

Napoli, brutte notizie per Conte: due assenze in vista dell’Eintracht

Giocatori Napoli durante la rifinitura

Dopo il pari interno contro il Como, gli azzurri sono tornati in campo a Castel Volturno per preparare al meglio la quarta giornata di Champions contro l’Eintracht Frankfurt. E proprio in vista del match, arrivano importanti novità su Gilmour e Spinazzola.

Gilmour e Spinazzola assenti: le ultime dalla redazione

Erano i due grandi punti interrogativi della sfida di domani. Punti interrogativi che hanno trovato una risposta. Infatti, dalla immagini riportate dalla nostra redazione, sia il 6 che il 37 azzurro non hanno preso parte all’allenamento aperto ai media.

Entrambi usciti per infortunio contro il Como ed entrambi assenti quest’oggi, a conferma di una loro disponibilità sempre più improbabile contro i tedeschi in Champions League. Al loro posto, ritrova una maglia da titolare Lobotka, mentre sulla sinistra ballottaggio serrato tra Gutierrez e Olivera.

Gilmour e Spinazzola sono recuperati per la Champions? No, entrambi non hanno preso parte all’allenamento della vigilia

