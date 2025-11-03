Home ->

L’ex Napoli torna in Italia e va in Serie B: spunta la notizia

A distanza di oltre cinque anni dalla sua ultima esperienza in panchina, Roberto Donadoni è vicino a diventare il nuovo allenatore dello Spezia in Serie B. L’ex CT della Nazionale italiana prenderà il posto di Luca D’Angelo.

Spezia, Roberto Donadoni a un passo dalla firma

Dalle stelle alle stalle in meno di cinque mesi. Lo scorso giugno lo Spezia disputava la finale play-off per la promozione in Serie A. La sconfitta contro la Cremonese, però, ha innescato una crisi da cui i liguri faticano tuttora a uscire. Il KO di ieri con il Monza e l’ultimo posto in classifica hanno spinto la dirigenza a propendere per la separazione da Luca D’Angelo.

Roberto Donadoni sorridente al Gran Galà del Calcio 2024 a Milano

Secondo quanto riportato su X dall’esperto di calciomercato Matteo Moretto, i bianconeri sarebbero molto vicini a riportare in Italia Roberto Donadoni. Il tecnico bergamasco, che da marzo a ottobre 2009 ha guidato anche il Napoli, potrebbe essere ufficializzato già nelle prossime ore.

Spezia, Donadoni torna in Italia dopo più di sette anni

Donadoni è pronto a vivere una nuova avventura in panchina a distanza di oltre cinque anni dalla sua precedente esperienza. L’11 agosto 2020, infatti, era stato esonerato dallo Shenzhen in Cina dopo un brutto inizio di campionato. Da allora, malgrado le proposte ricevute, non aveva più guidato alcuna squadra.

L’obiettivo è chiaro: risollevare lo Spezia, partito con la speranza di lottare per la Serie A e costretto, invece, a inseguire la salvezza. Dovesse riuscirci, Donadoni riporterebbe in auge il suo nome, finito troppo presto nel dimenticatoio in Italia. L’ultimo club allenato nel Belpaese, infatti, è il Bologna, lasciato al termine della stagione 2017/2018.

