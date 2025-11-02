“Infortunio alla De Bruyne”: è accaduto di nuovo in Serie A

L’infortunio di De Bruyne peserà tantissimo sulle spalle del Napoli da qui ai prossimi mesi. Antonio Conte dovrà fare a meno di un vero top player, arrivato questa estate per alzare ulteriormente il livello della rosa azzurra. Adesso, però, il Napoli dovrà fare a meno di lui. In Serie A c’è un’altra squadra che sembra aver avuto un problema simile.

Durante la sfida che ha visto di fronte Milan e Roma, si è fatto male Paulo Dybala: in occasione del calcio di rigore, infatti, l’argentino si è fatto male. Angelo Mangiante ha commento l’episodio ai microfoni di Sky Sport.

“Dopo il rigore ha chiesto il cambio perché ha sentito tirare, una lesione: abbiamo ancora davanti agli occhi le immagini di De Bruyne e ci auguriamo che in questo caso si tratti di un step più breve“, ha detto Mangiante.

“Dybala prima di oggi aveva segnato 18 rigori su 18, questo è il suo primo errore da giocatore della Roma. Prima del tiro è rimasto fermo per alcuni minuti, non vorrei che anche questo abbia inciso: avesse fatto stretching in quei minuti di attesa forse non sarebbe accaduto. Non ho la controprova ma c’è questo dubbio”, ha detto il giornalista di Sky Sport