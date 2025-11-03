“Arbitraggio insufficiente”: attacco senza mezze misure dopo Napoli-Como

Il pareggio del Napoli contro il Como dello scorso weekend ha leggermente arrestato l’avanzata degli azzurri in classifica. A distanza di due giorni dal match, Maurizio De Giovanni è tornato ad analizzare la sfida, scagliando un duro attacco alla direzione arbitrale della sfida.

Secondo lo scrittore napoletano, il metro arbitrale intrapreso dal giudice di gara ha compromesso il risultato, con gli uomini di Conte che hanno comunque ottenuto un buon punto contro una squadra arrembante e pericolosa.

De Giovanni contro l’arbitraggio di Napoli-Como: giudizio negativo sul giudice di gara

Nel corso della trasmissione Il Bello del Calcio andata in onda su Televomero, Maurizio De Giovanni ha dato il proprio punto di vista sulla sfida di sabato pomeriggio tra Napoli e Como. Secondo lo scrittore campano, la sfida ha visto un operato negativo da parte del giudice di gara e dei suoi collaboratori: questo un estratto delle sue dichiarazioni nel corso della trasmissione.

“Il pari ci può stare, il Como ha giocato bene ma non ricordo occasioni per il Como, Milinkovic ha procurato il rigore con un’uscita sconsiderata e poi l’ha risolta. Il Como ci ha messo in difficoltà anche con strumenti di esperienza, il solito arbitraggio largamente insufficiente ed è stata una partita che non ha visto grandi pericoli. Il pareggio è giusto e non mi pare un punto rubato”.

Se l’arbitraggio del match non trova un giudizio positivo, lo ottiene invece la prestazione dei ragazzi di mister Conte, che pur non trovando i tre punti hanno dimostrato le proprie capacità.

“Arbitraggio insufficiente”: il mirino di De Giovanni sull’episodio di Napoli-Como

Il giudizio ampiamente negativo di De Giovanni sul metro arbitrale deriva principalmente dall’episodio apicale del match, che avrebbe potuto cambiare in negativo il parziale della sfida per il Napoli.

Poco prima della mezz’ora di gioco infatti, Morata è riuscito ad arrivare a tu per tu con Vanja Milinkovic-Savic che, per ostacolarlo, è finito per atterrarlo. Nonostante il parere discordante del portiere azzurro, il Como ha ottenuto il penalty: dal dischetto lo stesso Morata ha calciato, trovando però la reazione decisiva da parte di Milinkovic-Savic.

De Giovanni attacca anche l’Inter: l’episodio contestato

Oltre agli episodi di Napoli-Como, De Giovanni ha parlato di quanto accaduto nel corso della sfida tra Verona e Inter. Sotto il mirino dello scrittore l’episodio del fallo da ultimo uomo di Bisseck, punito con un semplice cartellino giallo: questo il pensiero di De Giovanni.

“Credo con assoluta certezza che il fallo da ultimo uomo di Bisseck sia evidente. Faccio una domanda semplice: il fallo su Di Lorenzo se succede a centrocampo viene chiamato 100 volte su 100, perché quel fallo in area è assolutamente non punibile? E in quel fallo di Bisseck c’è un giocatore con un’autostrada, come si fa a non vedere? Per me è un mistero”.

Posizioni, quelle dello scrittore napoletano, che riportano il focus sullo scottante tema che riguarda le scelte arbitrali che, nel bene e nel male, possono decidere una gara.