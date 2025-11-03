Napoli, un dato fa sognare i tifosi: gli azzurri sono primi in Europa

Dal 2022/2023 a oggi, il Napoli può vantare il primato di rigori neutralizzati nei top-5 campionati europei. Alex Meret e Vanja Milinković-Savić ne hanno parati 7 su 14, portando gli azzurri in testa a questa speciale classifica con Bochum e Las Palmas.

Napoli, 7 rigori parati dal 2022/2023: record in Europa

Malgrado non sia andato oltre il pareggio casalingo con il Como, il Napoli può godersi il primo posto in Serie A. Se i partenopei sono riusciti a non capitolare contro i lariani, gran parte del merito va ascritto a Vanja Milinković-Savić. L’estremo difensore serbo ha respinto il rigore calciato da Álvaro Morata, permettendo alla sua squadra di mantenere quantomeno lo 0-0.

Per il portiere arrivato in estate dal Torino si tratta del secondo rigore parato in appena quattro giorni. Nel turno infrasettimanale, infatti, il classe 1997 si era opposto alla conclusione dagli undici metri di Francesco Camarda. I due rigori neutralizzati da Milinković-Savić vanno ad aggiungersi ai cinque parati da Alex Meret a partire dal 2022/2023: come riporta OptaPaolo, nessuno in Europa ha fatto meglio.

Napoli, portieri pararigori: che risorsa per Antonio Conte

Il dato è indubbiamente impressionante: il 50% dei rigori calciati contro i campioni d’Italia in carica dal 2022/2023 a oggi non è andato a segno. Considerando questo periodo, solo Bochum (in Germania) e Las Palmas (in Spagna) possono vantare un numero così alto di rigori neutralizzati dai propri estremi difensori.

Questa statistica testimonia il valore dei portieri a disposizione di Antonio Conte, che, in caso di calcio di rigore contro i campani, sa di poter contare su due ottimi specialisti.