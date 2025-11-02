Quanto staranno fuori Gilmour e Spinazzola? Le ultime in ottica Champions

Antonio Conte rischia di dover fare i conti con le assenze per la gara contro l’Eintracht Francoforte. Gli infortuni di Gilmour e Spinazzola tengono in ansia il Napoli, dopo l’uscita anticipata nella gara di ieri contro il Lecce. I tempi di recupero sono ancora incerti, ma i due potrebbero stare fuori per la gara di Champions League e non solo.
In dubbio per la Champions
Billy Gilmour ha accusato un affaticamento muscolare, mentre Leonardo Spinazzola sta facendo i conti con un fastidio al pube già presente nelle scorse settimane. Secondo l’edizioner odierna de “Il Corriere dello Sport“, per entrambi sembra probabile l’assenza per la sfida di Champions League contro l’Eintracht Francoforte: una vera grana per conte per Antonio Conte, vista l’importanza della gara per il proseguo del cammino europeo.
I tempi di recupero
Oltre all’impegno europeo, il Napoli teme di dover rinunciare ai due anche in campionato. Dopo l’Eintracht, gli azzurri affronteranno infatti il Bologna in trasferta, e lo staff medico non vuole correre rischi. Gilmour e Spinazzola, quindi, rischiano di saltare almeno due gare, costringendo Conte a stravolgere i suoi piani.
Quanto tempo staranno fuori Gilmour e Spinazzola?
Dovrebbero saltare la gara contro l’Eintracht, ma sono a rischio anche per quella contro il Bologna.
Chi sostituirà Gilmour e Spinazzola?
Al posto di Gilmour, giocherà Lobotka, rientrato dall’infortunio. Al posto di Spinazzola, Gutierrez è in vantaggio su Olivera.