Quanto staranno fuori Gilmour e Spinazzola? Le ultime in ottica Champions

Gilmour e Spinazzola in campo con il Napoli prima dei loro infortuni

Antonio Conte rischia di dover fare i conti con le assenze per la gara contro l’Eintracht Francoforte. Gli infortuni di Gilmour e Spinazzola tengono in ansia il Napoli, dopo l’uscita anticipata nella gara di ieri contro il Lecce. I tempi di recupero sono ancora incerti, ma i due potrebbero stare fuori per la gara di Champions League e non solo.

In dubbio per la Champions

Billy Gilmour ha accusato un affaticamento muscolare, mentre Leonardo Spinazzola sta facendo i conti con un fastidio al pube già presente nelle scorse settimane. Secondo l’edizioner odierna de “Il Corriere dello Sport“, per entrambi sembra probabile l’assenza per la sfida di Champions League contro l’Eintracht Francoforte: una vera grana per conte per Antonio Conte, vista l’importanza della gara per il proseguo del cammino europeo.

I tempi di recupero

Oltre all’impegno europeo, il Napoli teme di dover rinunciare ai due anche in campionato. Dopo l’Eintracht, gli azzurri affronteranno infatti il Bologna in trasferta, e lo staff medico non vuole correre rischi. Gilmour e Spinazzola, quindi, rischiano di saltare almeno due gare, costringendo Conte a stravolgere i suoi piani.

