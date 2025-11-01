Home ->

Copertina Calcio Napoli

Gilmour e Spinazzola, stesso infortunio! Arriva la prima diagnosi e il retroscena dal campo

di
Billy Gilmour e Leonardo Spinazzola con la maglia del Napoli durante la stagione 2025/2026 di Serie A.

Brutte notizie per il Napoli dopo il pareggio contro il Como al “Maradona”. Sia Billy Gilmour che Leonardo Spinazzola hanno riportato lo stesso problema fisico, costringendo Antonio Conte a due cambi forzati durante la gara. Le prime valutazioni parlano di una doppia pubalgia, con il laterale azzurro che avrebbe già avvertito dolore nel primo tempo, chiedendo il cambio prima dell’intervallo.

Doppio stop per il Napoli

“Spinazzola ha avuto problematiche al pube e già nel primo tempo aveva detto che non ce l’avrebbe fatta a proseguire.”

Queste le notizie che arrivano nel posto partita di DAZN, dove è stata confermata la natura dell’infortunio anche per Gilmour, uscito pochi minuti prima. Entrambi saranno sottoposti agli esami nei prossimi giorni, ma la diagnosi iniziale fa pensare a una pubalgia da sovraccarico.

In vista della sfida di martedì contro l’Eintracht Francoforte, Antonio Conte punterà sul rientrante Lobotka e su uno tra Gutierrez e Olivera, con il primo in vantaggio sul secondo dopo il buon ingresso in campo nella serata contro il Como.

Claudio Mancini

Claudio Mancini, giornalista pubblicista con oltre 6 anni di esperienza nel settore tra stampa online, live streaming, TV e social media. Lavoro per testate come SpazioNapoli.it, Calciomercato.it e TVPlay.it ricoprendo diversi ruoli tra cui: conduttore, opinionista, autore di format, redattore, telecronista, speaker e creator. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 183232 LinkedIn: linkedin.com/in/claudio-mancini-597952319 Instagram: https://www.instagram.com/cloudmancio/ TikTok: https://www.tiktok.com/@cloudmancio Facebook: https://www.facebook.com/cloud.mancio X: https://x.com/CloudMancio
Gestione cookie