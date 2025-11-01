Gilmour e Spinazzola, stesso infortunio! Arriva la prima diagnosi e il retroscena dal campo

Brutte notizie per il Napoli dopo il pareggio contro il Como al “Maradona”. Sia Billy Gilmour che Leonardo Spinazzola hanno riportato lo stesso problema fisico, costringendo Antonio Conte a due cambi forzati durante la gara. Le prime valutazioni parlano di una doppia pubalgia, con il laterale azzurro che avrebbe già avvertito dolore nel primo tempo, chiedendo il cambio prima dell’intervallo.

Doppio stop per il Napoli

“Spinazzola ha avuto problematiche al pube e già nel primo tempo aveva detto che non ce l’avrebbe fatta a proseguire.”

Queste le notizie che arrivano nel posto partita di DAZN, dove è stata confermata la natura dell’infortunio anche per Gilmour, uscito pochi minuti prima. Entrambi saranno sottoposti agli esami nei prossimi giorni, ma la diagnosi iniziale fa pensare a una pubalgia da sovraccarico.

In vista della sfida di martedì contro l’Eintracht Francoforte, Antonio Conte punterà sul rientrante Lobotka e su uno tra Gutierrez e Olivera, con il primo in vantaggio sul secondo dopo il buon ingresso in campo nella serata contro il Como.