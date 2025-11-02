Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Novità per la sfida di Champions contro l’Eintracht Francoforte: c’è il comunicato

Antonio Conte, allenatore del Napoli, osserva concentrato la partita dalla panchina.

Si avvicina il ritorno in campo del Napoli. Martedì dalle ore 18:45 i partenopei giocheranno in casa allo stadio Diego Armando Maradona contro i tedeschi dell’Eintracht Francoforte. L’avvicinamento prosegue, ma nel frattempo c’è una novità riguardante i biglietti disponibili per la partita. Vista l’indisponibilità dei tifosi tedeschi e dunque del settore ospiti, i posti mancanti saranno disponibili per i tifosi partenopei che vorranno acquistare i biglietti rimasti.

Nuovi biglietti per la sfida: ecco per chi saranno disponibili

In vista della sfida di martedì dalle ore 18:45, ci sono nuove disponibilità per quanto riguarda i biglietti dello stadio Diego Armando Maradona. La novità riguarda i Distinti Inferiori, vista l’assenza dei tifosi ospiti. Inoltre, c’è ancora la possibilità di acquistare dei biglietti anche nella Tribuna Nisida, Tribuna Posillipo, Curva A e Curva B anello inferiore.

Veduta dal basso dello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, con la statua di Maradona in primo piano sotto un cielo nuvoloso.
Lo Stadio Maradona di Napoli e la statua del campione argentino al suo ingresso principale. (ANSA) SpazioNapoli.it

Il comunicato del Napoli

“SSC Napoli comunica che, in vista della gara Napoli-Eintracht Francoforte, considerata l’assenza dei tifosi della Squadra Ospite, il settore Ospiti Superiore sarà destinato alle attività sociali che il Club ha promosso durante l’intera stagione con scuole e settore giovanile. Pertanto, si renderà disponibile un numero limitato di posti nel settore Distinti Inferiori”.

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
