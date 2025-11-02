Si avvicina il ritorno in campo del Napoli. Martedì dalle ore 18:45 i partenopei giocheranno in casa allo stadio Diego Armando Maradona contro i tedeschi dell’Eintracht Francoforte. L’avvicinamento prosegue, ma nel frattempo c’è una novità riguardante i biglietti disponibili per la partita. Vista l’indisponibilità dei tifosi tedeschi e dunque del settore ospiti, i posti mancanti saranno disponibili per i tifosi partenopei che vorranno acquistare i biglietti rimasti.

In vista della sfida di martedì dalle ore 18:45, ci sono nuove disponibilità per quanto riguarda i biglietti dello stadio Diego Armando Maradona. La novità riguarda i Distinti Inferiori, vista l’assenza dei tifosi ospiti. Inoltre, c’è ancora la possibilità di acquistare dei biglietti anche nella Tribuna Nisida, Tribuna Posillipo, Curva A e Curva B anello inferiore.

“SSC Napoli comunica che, in vista della gara Napoli-Eintracht Francoforte, considerata l’assenza dei tifosi della Squadra Ospite, il settore Ospiti Superiore sarà destinato alle attività sociali che il Club ha promosso durante l’intera stagione con scuole e settore giovanile. Pertanto, si renderà disponibile un numero limitato di posti nel settore Distinti Inferiori”.