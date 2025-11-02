Stadio Maradona, arrivano importanti novità: c’è finalmente la svolta?

Il progetto di ristrutturazione dello Stadio Diego Armando Maradona entra nel vivo. Secondo quanto riportato da Il Corriere del Mezzogiorno, il Comune di Napoli ha presentato una richiesta di finanziamento da 200 milioni di euro alla Regione Campania per avviare i lavori di restyling. L’obiettivo è rendere l’impianto di Fuorigrotta pronto per ospitare una delle partite di Euro 2032, qualora l’Italia dovesse ottenere l’assegnazione definitiva dell’evento.

La richiesta ufficiale alla Regione

Il sindaco Gaetano Manfredi ha inviato una lettera con il masterplan dei lavori al presidente della Regione Vincenzo De Luca, che al momento non avrebbe ancora fornito una risposta formale.

“Lo stadio per Euro 32 sarà il Maradona di Fuorigrotta. Potrebbe sembrare una non notizia, ma quel che è certo è che il progetto con cui il Comune di Napoli va avanti è per il quale ha chiesto almeno 200 milioni alla Regione Campania”

La cifra richiesta servirà a coprire il completo restyling dello stadio, compresi interventi su infrastrutture, spalti, aree hospitality e impianti di sicurezza. L’idea è quella di creare un’arena moderna e funzionale, in grado di rispettare gli standard UEFA.

Napoli candidata per Euro 2032

La candidatura di Napoli a sede per Euro 2032 rappresenta uno dei punti centrali della nuova programmazione sportiva regionale. Sia Roberto Fico che Edmondo Cirielli, candidati alla guida della Campania, hanno espresso pubblicamente la volontà di sostenere il progetto.

“Entrambi hanno dichiarato di puntare sulla centralità di Napoli e del suo stadio per sostenere la candidatura della città a Euro 2032”

L’asse istituzionale tra Comune e Regione diventa quindi fondamentale per non perdere un’occasione di rilancio. Il Maradona, già simbolo della città e teatro delle emozioni del Napoli, potrebbe così trasformarsi in uno degli impianti più moderni d’Italia.

Un investimento strategico per la città

Il restyling dello stadio non è solo una questione sportiva, ma anche economica e identitaria. Napoli punta a sfruttare l’opportunità di Euro 2032 per valorizzare il quartiere di Fuorigrotta, migliorare i servizi pubblici e potenziare l’attrattività turistica.

La richiesta dei 200 milioni alla Regione rappresenta il primo passo concreto verso un progetto che mira a unire infrastrutture, cultura e passione sportiva.