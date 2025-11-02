Milinkovic-Savic ancora da record e “avvisa” Meret: sarà panchina anche dopo il rientro?

Il Napoli non è riuscito ad andare oltre lo 0-0 con il Como. Gli azzurri salgono così a un solo punto sulla Roma, anche grazie alle parate di Milinkovic-Savic. Il numero 32 azzurro è stato l’assoluto protagonista della sfida, con il rigore neutralizzato a Morata, che fa suscitare ancora più dubbi su Alex Meret.

Il serbo para un altro rigore e Meret è avvisato

Ancora prima di parare il rigore a Morata e precedentemente a Camarda contro il Lecce, Milinkovic-Savic dava segni di una titolarità sempre più fissa. Prima ancora dell’infortunio ultimo di Meret, infatti, il serbo ha collezionato cinque partite consecutive (in tutte le competizioni) quando il numero uno era ancora a disposizione.

D’altronde anche Conte lo ha ribadito qualche giorno fa, nel post-partita di Lecce con quel: “Non siamo pazzi se andiamo a prendere un portiere di valore”. Parole che fanno ben capire, che Meret dovrà sudare per riprendersi la maglia di numero uno azzurro, visto che il serbo continua a macinare record su record.

Milinkovic-Savic come De Sanctis

Sì, esattamente come Morgan De Sanctis. Il numero 32 di Conte si è iscritto all’albo dei portieri azzurri ad aver parato due rigori consecutivi con la maglia del Napoli. Infatti, come riportato da Giuseppe Pastore, l’ultimo a riuscirci è stato proprio il parata nella stagione 2009/2010 quando parò in un settimana un rigore prima a Miccoli e poi a Lucarelli.

In aggiunta, Milinkovic-Savic ha battuto il suo stesso record di Lecce, portando a sei il numero di rigori parati negli ultimi dieci affrontati nella stagione tra il 2024 e il 2025. Insomma, un vero e proprio incubo per gli attaccanti avversari.