Politano e Milinkovic-Savic diretti dopo il Como: “Volevamo vincere”. E il serbo si espone su Lukaku

Politano e Milinkovic-Savic intervistati a fine partita

Il Napoli non va oltre lo 0-0 con il Como, in una sfida tutt’altro che semplice per gli azzurri e ora a un solo punto sopra la Roma. Un match, appunto, complicato per gli azzurri, come sottolineato anche dalle parole di Matteo Politano e Vanja Milinkovic-Savic nel post-partita

“Partita dispendiosa”, Politano racconta il match e le parate del suo portiere

Ai microfoni di Dazn, è intervenuto Matteo Politano, raccontando le difficoltà della sfida al Como:

“Stanco? Abbastanza, oggi è stata una partita dispendiosa, abbiamo incontrato una squadra in forma e che gioca bene. Hanno grandi giocatori. Volevamo vincere, ma non ci siamo riusciti, ma l’importante è aver portato un punto a casa”.

Il 21 azzurro ha poi voluto elogiare Milinkovic-Savic, con un siparietto sui rigori:

“Quanti rigori ci para? Si vede dalla statura, non è facile fargli gol quando stai lì da avanti, fortunatamente quest’anno è con noi, ma come lui abbiamo anche Meret. Sono due portieri fortissimi e siamo contenti di averli in rosa”.

Spazio poi all’uomo del match, Milinkovic-Savic, che ha parlato del rigore parato e del suo compagno Lukaku.

Milinkovic-Savic intervistato a fine partita
Milinkovic-Savic nel post partita della sfida tra Napoli e Como

“Ci darà un mano”, il serbo tra il rigore e il belga: Politano chiude con la prossima sfida

Indubbiamente è stato il migliore in campo, con il rigore, prima causato da lui stesso e poi disinnescato. Di seguito le sue parole sempre ai microfoni di Dazn:

“Cosa ho pensato sul rigore? Come ho detto l’altra volta, è stato un attimo, si decide e si va da un lato”.

Sulla presenza di Lukaku nello spogliatoio:

“Ognuno è importante, ovviamente Rom è una presenza importante per lo spogliatoio. Purtroppo si sono fatti male in tanti e non vediamo l’ora che tornino tutti per darci una mano.”

L’intervista si è poi conclusa con la risposta di Politano sul peso di questo pareggio per la classifica:

“Noi naturalmente volevamo portare a casa i 3 punti, però quando non si può vincere l’importante è non perdere. Abbiamo dato continuità a questi due risultati utili. Tra due giorni torniamo in campo e dobbiamo subito ricaricare le pile, perché martedì abbiamo una gara fondamentale”.

