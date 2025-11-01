Napoli-Como, Fabregas: “Avremmo potuto vincere. Conte? Al Chelsea mi insegnò un aspetto fondamentale”

Napoli e Como sono usciti con un solo puto a testa dallo stadio Maradona. Entrambe le squadre hanno provato a vincere la gara, ma non ci sono riuscite. Qualche battibecco a distanza tra Conte e Fabregas, ma nel post partita sono arrivati i complimenti dello spagnolo.

Fabregas elogia Conte: parole al miele per il suo ex allenatore

Cesc Fabregas ha parlato del suo vecchio allenatore dopo qualche battuta a distanza nel pareggio del Maradona.

“Avremmo potuto vincere oggi. Conte? mi ha insegnato le preventive quando ero al Chelsea, ma sono 8 anni che abbiamo finito di lavorare insieme. Faceva cose molto diverse rispetto a quelle che fa oggi, e questo mi dimostra che è un allenatore bravissimo, che si evolve e continua a migliorare. Gestisce bene tutte le dinamiche, è molto feroce sulla linea, sui giocatori”. “Vuole sempre crescere e si vede che è un buon allenatore non solo per il risultato, almeno come lo vedo io, ma per come si vede l’identità della squadra. Quando tu vedi giocare il Napoli, vedi un’impronta molto importante del mister”.

Tutto risulto, dunque, tra i due tecnici. Il ricordo di Fabregas è dolce, l’ammirazione per il tecnico del Napoli è evidente.