Napoli, un grande campione della Serie A rompe il silenzio: “Pelé sopra tutti, anche di Maradona”

Un’intervista al Corriere della Sera ha riaperto uno dei dibattiti più antichi del calcio: chi è stato davvero il più grande di tutti? Tra Pelé, Maradona e Messi, le parole di Paulo Roberto Falcao, leggenda del Brasile e della Roma, hanno acceso nuove discussioni. L’ex centrocampista ha espresso un’opinione netta, collocando l’ex idolo del Napoli in una dimensione d’élite, ma leggermente più in basso rispetto al “Re del calcio”.

“C’è Pelé. E poi ci sono gli altri”

“Non c’è neppure da discutere. C’è Pelé. E poi ci sono gli altri. Maradona è con Messi, Cruyff, Garrincha, Cristiano Ronaldo, Zico. È con loro. Pelé è da un’altra parte.”

Durante l’intervista, Falcao ha risposto con decisione a una domanda che infiamma da decenni tifosi e appassionati. Un pensiero che non lascia spazio a interpretazioni. Per Falcao, Pelé occupa un piano isolato, mentre Maradona resta parte di un ristretto gruppo di geni che hanno segnato la storia del calcio. A Napoli, dove Diego Armando è venerato come un simbolo eterno, il confronto viene vissuto con rispetto ma anche con orgoglio: essere paragonato ai più grandi di sempre conferma la sua eredità immortale.

Un confronto che non conosce fine

Il paragone tra Pelé, Maradona e Messi continua a dividere il mondo del calcio. In Brasile, Pelé è un patrimonio nazionale. In Argentina, Maradona rappresenta il talento e la ribellione. A Napoli, è qualcosa di più: un’icona popolare, il volto di un sogno collettivo che nessuno ha mai dimenticato. Le parole di Paulo Roberto Falcao, che da giocatore ha affrontato Maradona in Serie A, aggiungono autorevolezza a un confronto che nessuna epoca potrà chiudere.

Maradona, eterno come la sua città

Ogni volta che viene citato accanto a Pelé o Messi, Maradona continua a vincere una sfida diversa: quella dell’immortalità. Il suo nome resta legato alla storia del Napoli, ai due scudetti e a un amore popolare che supera qualsiasi classifica. Falcao ha voluto ribadire la grandezza di Pelé, ma senza negare quella di Diego: due mondi diversi, uniti dallo stesso destino, essere ricordati per sempre.