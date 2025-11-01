Napoli-Como, Conte torna al passato contro Fabregas: le probabili formazioni

A molti sembrerà di rivedere il Napoli della passata stagione oggi pomeriggio alle 18:00 contro il Como. Il motivo è uno: l’infortunio patito da Kevin De Bruyne una settimana fa contro l’Inter.

L’assenza del belga ha spinto Conte a rivedere il suo Napoli e a fare un tuffo nel passato, riavvolgendo le lancette a un anno fa. Si torna al 4-3-3. Niente turnover in vista della quarta giornata di Champions League, al Maradona oggi scendono in campo i migliori e nell’undici titolare si evidenziano due rientri dal 1′: quelli di Amir Rrahmani e Rasmus Hojlund.

La probabile formazione di Napoli-Como: tornano dall’inizio Rrahmani e Hojlund

Secondo quanto rivelato dall’edizione odierna de Il Mattino, Conte non vuole cali di tensione e oggi contro il Como va a caccia del terzo successo consecutivo per scacciare definitivamente la figuraccia di Eindhoven. In porta, inevitabilmente, ci sarà Milinkovic-Savic. L’estremo difensore serbo potrà contare su un importante ritorno in retroguardia a distanza di due mesi, Amir Rrahmani.

Il difensore kosovaro torna a guidare la difesa azzurra dopo l’infortunio muscolare patito e farà coppia con Buongiorno. Non si vedeva dalla gara, la prima in casa, del 30 agosto contro il Cagliari. I terzini saranno a sinistra Spinazzola e a destra Di Lorenzo.

Anche il centrocampo è abbastanza obbligato. Con Lobotka appena rientrato – andrà in panchina -, a guidare gli azzurri sarà Gilmour. Le mezzali saranno McTominay e Anguissa. Un altro rientro c’è invece in attacco, quello di Rasmus Hojlund. Il danese sarà accompagnato da Neres a sinistra e Politano a destra.

Napoli-Como, le probabili formazioni: come giocherà Fabregas

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Neres, Hojlund, Politano. All. Antonio Conte.

COMO (4-2-3-1): Butez; Posch, Diego Carlos, Ramon, Valle; Da Cunha, Perrone; Diao, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas. All. Cesc Fabregas.