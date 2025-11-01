Conte e Fabregas, botta e risposta in campo: cosa si sono detti. Svelato in diretta

Il Napoli ci ha provato, ma con il Como termina 0-0. Una sfida tosta, a tratti rude, con due squadre vogliose di portare a casa i tre punti. E lo si è visto anche con i continui battibecchi tra Antonio Conte e Cesc Fabregas.

“Non dire così Antonio”, le parole tra il tecnico azzurro e lo spagnolo

È successo tutto nel primo tempo, dopo le tante perdite di tempo degli uomini di Fabregas. Una situazione che non è passata inosservata al tecnico del Napoli, che ha voluto commentare tali dinamiche, rivolgendosi direttamente al suo rivale:

“L’avevate preparata così eh Cesc? Rimanendo a terra e perdendo tempo”

La risposta del tecnico del Como è stata immediata, con lo spagnolo che non ha tardato a controbattere anche dopo l’infortunio di Gilmour al 38′ minuto:

“Antonio, non dire così, sai che non è così. Vedi, non è preparata, succede anche a te che si facciano male e rimangano per terra.”

Discussioni che sono terminate stesso lì, con gli elogi di Fabregas, nel post partita, al suo vecchio allenatore.

“Si vede la sua impronta”, parole al miele per Conte

Subito è tornata la pace con il tecnico spagnolo che ha voluto sottolineare una caratteristica di Antonio Conte e di come riesca a mettere se stesso all’interno della squadra. Di seguito le sue parole ai microfoni Dazn: