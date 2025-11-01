Napoli-Como, Conte: “Partita da uomini veri. Lukaku? Sul rientro posso dirvi questo”

Dopo lo 0-0 tra Napoli e Como, Antonio Conte ha commentato con soddisfazione la prova dei suoi ai microfoni di DAZN. Il tecnico azzurro ha parlato di una gara intensa e di carattere, elogiando la mentalità del gruppo e la solidità mostrata nonostante gli infortuni di Gilmour e Spinazzola. Conte ha anche scherzato sul recupero di Lukaku, confermando la sua presenza nello spogliatoio come segnale positivo per la squadra.

Conte: “Partita vera, giocata con coraggio”

“Ho visto la partita che si è giocata a livelli alti e intensi. Loro possono recriminare sul rigore, ma nel secondo tempo meritavamo qualcosa in più. Tanti pensano che il Como, solo perché si chiama così, non sia una realtà e invece lo è. Complimenti a loro e complimenti a noi che abbiamo fatto una prestazione seria, nonostante le difficoltà come l’uscita di Gilmour e Spinazzola, che ha avuto problematiche al pube.”

“Elmas e Gutierrez sono entrati bene e hanno dato una risposta importante, con prestazioni di spessore. È stata una partita bella da vedere, all’arma bianca. Noi andavamo a pressarli alti e cercavamo di conquistare palla, come hanno fatto loro. Nessuna squadra si è seduta ad aspettare nella propria area. Sono state due squadre coraggiose.”

“Mi porto dentro una buona prestazione e sono più contento oggi di altre volte dove abbiamo vinto. Ho avuto risposte da uomini veri e da squadra vera.”

Il ritorno di Lukaku: la risposta di Conte

“Quando Lukaku in campo? Chiedetelo ai medici (ride, ndr). Sta cercando di lavorare e assorbire l’infortunio grave dell’estate. La sua presenza fa sempre bene al gruppo, e rivivere lo spogliatoio è una cosa buona per noi e per lui. Il gruppo ha bisogno della sua leadership e siamo contenti di averlo rivisto. Lo saremo ancora di più quando lo rivedremo in campo.”

“Sicuramente il Como ha fatto una buonissima partita, ma non dimentichiamo cosa hanno fatto quest’anno. Hanno battuto la Juventus. Lo scorso anno persero al Maradona ma ci sconfissero in casa loro. Oltre il rigore, però, Milinkovic non ha fatto altre parate. Risultato giusto, primo tempo più loro e secondo tempo migliori noi.”

Una chiusura che fotografa il pensiero del tecnico: consapevolezza, rispetto per l’avversario e fiducia crescente nel percorso del suo Napoli.