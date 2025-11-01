Home ->

Tegola Napoli: si fa male contro il Como e chiede il cambio

Brutte notizie per il Napoli che poco dopo la mezz’ora di match contro il Como deve rinunciare a Gilmour per infortunio. Ennesima tegola per Antonio Conte a centrocampo. Al posto dell’infortunato subentra Elmas.

Napoli, che tegola contro il Como: Gilmour lascia il campo per infortunio

Prima Kempf per il Como, poi Gilmour per il Napoli. La coperta a centrocampo si fa sempre più corta per Antonio Conte che al 38′ fa subentrare Elmas al posto del compagno infortunato. Molto probabilmente si tratta di un problema muscolare per l’azzurro.

Con l’ingresso di Elmas c’è anche un cambio di modulo con un probabile passaggio al 4-3-2-1 dal 4-3-3.

