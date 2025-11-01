Home ->

Napoli, non solo Gilmour: ancora un infortunio contro il Como e cambio all’intervallo

Antonio Conte osserva concentrato dalla panchina del Napoli durante la partita contro il Como nella stagione 2025/2026.

Il Napoli vive un pomeriggio complicato al “Maradona”. Dopo il problema di Gilmour, un altro infortunio costringe Antonio Conte a cambiare i piani durante la sfida con il Como. All’intervallo, infatti, il tecnico azzurro decide di sostituire Leonardo Spinazzola, apparso già affaticato nei primi minuti. Un’altra tegola in una gara che si trasforma in un test di resistenza per gli azzurri.

Spinazzola costretto al cambio

Durante il primo tempo si era già intuito che qualcosa non andasse. Spinazzola ha mostrato segni di disagio e Conte, dopo un confronto con lo staff medico, ha deciso di non rischiare.

Al suo posto è entrato Gutierrez, chiamato a garantire equilibrio e corsa sulla fascia sinistra. Un cambio obbligato, non tattico, che conferma la preoccupazione per le condizioni fisiche del laterale ex Roma.

Napoli in emergenza: doppio stop in una sola partita

La sostituzione di Spinazzola è il secondo cambio forzato del match dopo l’uscita di Billy Gilmour, anche lui fermato da un infortunio muscolare. Due episodi che complicano il lavoro di Conte in un periodo già intenso. La speranza, in casa azzurra, è che entrambi gli stop siano solo di lieve entità.

Se per il centrocampista centrale c’è più preoccupazione, sul terzino potrebbe trattarsi di un semplice cambio precauzionale per evitare complicazioni ulteriori.

Claudio Mancini

