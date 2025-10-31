Home ->

Ultim’ora Napoli, gioia pazzesca per Conte: il club ufficializza il grande ritorno

Antonio Conte esulta insieme ai giocatori del Napoli dopo una vittoria al Maradona. L’allenatore festeggia il grande ritorno

Il report ufficiale dell’allenamento del Napoli ufficializza un grande ritorno per Antonio Conte: Romelu Lukaku è infatti tornato ad allenarsi a Castel Volturno, svolgendo lavoro differenziato. Dopo l’infortunio patito nell’amichevole contro l’Olympiacos a luglio, l’attaccante stava ha infatti svolto la prima fase del recupero in Belgio, rimanendo in stretto contatto con lo staff medico del Napoli.

Lukaku torna a Napoli: le prossime fasi del recupero

Ora inizia una nuova fase per Lukaku. L’attaccante continuerà infatti il suo recupero, questa volta, a Napoli, sotto l’osservazione dello staff medico azzurro. L’attaccante sta continuando, comunque, ad allenarsi in modo differenziato e non è ancora imminente il suo recupero. L’obiettivo, comunque, sarà farlo tornare gradualmente agli allenamenti in gruppo: Conte non vede l’ora infatti di poter tornare a contare sul suo pupillo nelle rotazioni stagionali.

Romelu Lukaku con la maglia del Napoli. L’attaccante belga è una delle pedine chiave del progetto di Antonio Conte.

Quando può tornare in campo

Per il ritorno in campo si dovrà aspettare ancora un altro po’: la speranza del club azzurro resta quello di un ritorno a dicembre, ma non è affatto scontato. Intanto, Conte potrà contare nuovamente su Rasmus Hojlund, subentrato nella gara contro il Lecce, ma pronto a tornare titolare contro il Como.

Quando tornerà in campo Lukaku? Lukaku potrebbe tornare in campo fra dicembre e gennaio.

Chi giocherà in attacco contro il Como? Contro il Como la prima punta titolare sarà Hojlund.

