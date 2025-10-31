Ultim’ora Napoli, gioia pazzesca per Conte: il club ufficializza il grande ritorno

Il report ufficiale dell’allenamento del Napoli ufficializza un grande ritorno per Antonio Conte: Romelu Lukaku è infatti tornato ad allenarsi a Castel Volturno, svolgendo lavoro differenziato. Dopo l’infortunio patito nell’amichevole contro l’Olympiacos a luglio, l’attaccante stava ha infatti svolto la prima fase del recupero in Belgio, rimanendo in stretto contatto con lo staff medico del Napoli.

Lukaku torna a Napoli: le prossime fasi del recupero

Ora inizia una nuova fase per Lukaku. L’attaccante continuerà infatti il suo recupero, questa volta, a Napoli, sotto l’osservazione dello staff medico azzurro. L’attaccante sta continuando, comunque, ad allenarsi in modo differenziato e non è ancora imminente il suo recupero. L’obiettivo, comunque, sarà farlo tornare gradualmente agli allenamenti in gruppo: Conte non vede l’ora infatti di poter tornare a contare sul suo pupillo nelle rotazioni stagionali.

Quando può tornare in campo

Per il ritorno in campo si dovrà aspettare ancora un altro po’: la speranza del club azzurro resta quello di un ritorno a dicembre, ma non è affatto scontato. Intanto, Conte potrà contare nuovamente su Rasmus Hojlund, subentrato nella gara contro il Lecce, ma pronto a tornare titolare contro il Como.

