Novità Napoli, finalmente Conte lo ritrova: il recupero del big è completo

Il Napoli riaccoglie a braccia aperte Rasmus Hojlund. Dopo l’infortunio accusato nell’ultima sosta internazionale, il bomber daneseha dovuto alzare bandiera bianca per circa due settimane, con la gestione delicatissima del suo rientro. Tuttavia, il suo recupero ha dato segnali importanti nel corso dell’ultima settimana, con uno spezzone di gioco disputato nella vittoria in casa del Lecce. In questo momento, dunque, la condizione fisica è ottimale e dunque il classe ’03 tonerà a guidare l’attacco del Napoli già in vista del match di domani contro il Como.

Napoli, Hojlund torna dal 1′: Conte esulta

Lo stop di Rasmus Hojlund ha creato più di qualche problema al Napoli e ad Antonio Conte nelle ultime uscite stagionali. Infatti, le prestazioni di Lorenzo Lucca non hanno convinto, portando l’allenatore a sperimentare David Neres in qualità di falso nueve.

Ora, però, come segnalato dalla Gazzetta dello Sport, Hojlund è pronto a tornare titolare dopo 4 gare tra campionato e coppe, dando all’attacco azzurro nuova linfa offensiva e il suo pesante contributo in zona gol già domani contro il Como, in occasione della decima giornata di Serie A.

I numeri offensivi del Napoli con il danese

Con la presenza del bomber, attualmente in prestito dal Manchester United, il Napoli ha raccolto ottimi numeri offensivi: tra campionato e Champions League sono stati messi a segno 12 gol. Al contrario, senza Hojlund la squadra di Conte ha gonfiato la rete in sole 8 occasioni.

Dunque, numeri alla mano, pare evidente il maggior peso offensivo del 22enne, il cui riscatto potrebbe essere sempre più vicino: il Napoli se lo gode e torna a confidare in lui e nei suoi gol già in vista di domani contro il Como. C’è un primo posto da conservare e un finalizzatore come Hojlund è più che necessario.