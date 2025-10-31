Napoli-Como, l’annuncio di Sky fa felici i tifosi: “Loro due ci saranno”

Ottime notizie per Antonio Conte in vista del match di sabato 1 novembre dalle ore 18:00 contro il Como. La sfida vedrà la convocazione di Noa Lang e il ritorno di Stan Lobotka, che dunque da domani in poi saranno arruolabili per il tecnico partenopeo. Una grande notizia per il mister azzurro, con Lobotka che tornerà a riprendersi le chiavi del centrocampo dopo essere stato indisponibile, sostituito temporaneamente da Gilmour.

Il ritorno di Lobotka

Stando a quanto riportato da Sky Sport, Stanislav Lobotka saranno nuovamente disponibile per la sfida di domani sera contro il Como. Circa un mese la brutta diagnosi della lesione distrattiva all’adduttore della coscia destra aveva fatto preoccupare non poco l’ambiente, ma adesso il peggio è passato. Il centrocampista tornerà convocabile e si rimetterà al centro della mediana partenopea.

Nulla di preoccupante per Noa Lang

Per quanto riguarda l’esterno offensivo Noa Lang, invece, le sue condizioni non sono preoccupanti. L’ala era fuoriuscita anzitempo dal terreno di gioco per un problema fisico, e subito Conte e il suo staff si sono adoperati per trattare al meglio il problema e preparare gli esami che chiarissero sulle condizioni del giocatore.

Per lui solo un trauma contusivo, dunque l’olandese potrà tornare immediatamente a disposizione pronto ad aiutare Antonio Conte nei prossimi impegni del Napoli.