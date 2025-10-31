Napoli, ci sarà anche lui contro il Como: pericolo scampato per l’azzurro

Dopo nove giornate di campionato, il Napoli è in testa alla Serie A con 21 punti. Sabato sera gli uomini di Antonio Conte dovranno affrontare il Como, che ha vinto l’ultima in Serie A contro il Verona per 3-1. La squadra allenata da Cesc Fabregas sta facendo molto bene in questo avvio di stagione, e dunque ci sarà da lottare se si vogliono conquistare i tre punti.

Gli azzurri sin qui son incappati in qualche difficoltà di troppo. Su tutte preoccupa la grana infortuni, che continua a mietere vittime eccellenti. Nonostante ciò, nella giornata odierna sono arrivate le prime buone notizie, e finalmente si intravede uno spiraglio di luce in fondo al tunnel. Contro i lombardi ci sarà Noa Lang, e torneranno titolari tre top player.

Verso Napoli – Como, recuperato Noa Lang: l’olandese è a disposizione

Il Napoli ieri è tornato in campo per cominciare la preparazione della gara di campionato contro il Como. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de il Corriere dello Sport, mister Conte potrà contare su un Noa Lang a pieno regime, nonostante la preoccupazione degli ultimi giorni dopo il colpo alla coscia sinistra rimediato nella partita contro il Lecce.

Oggi il tecnico salentino deciderà se convocare o meno il rientrante Stanislav Lobotka, ormai all’ultimo passo verso il pieno recupero. Infine, bisognerà capire su chi punterà nell’undici iniziale della sfida al Maradona in programma sabato alle 18:00 contro Nico Paz e compagni: sono pronti a tornare tre big dal primo minuto.

Napoli, tornano McTominay e Hojlund dal primo minuto: pronto anche Neres

Dopo aver saltato Torino, PSV e Inter a causa del problema alla coscia riscontrato prima della gara contro gli uomini di Baroni, Rasmus Hojlund è tornato in campo nel secondo tempo della sfida al Lecce. Ora, il danese viaggia spedito verso una maglia da titolare contro il Como, così come Scott McTominay.

Tiene banco poi il capitolo David Neres. Se giocherà dal primo minuto, alle sue spalle ci sarà Leonardo Spinazzola. In caso contrario sarà Mathias Olivera a completare il quartetto difensivo, con l’ex romanista schierato più alto nel tridente. Chi giocherà in attacco nel Napoli contro il Como? Il brasiliano Neres è in un stato di forma eccezionale, dunque dovrebbe essere schierato. L’ultima parola spetta a mister Conte.