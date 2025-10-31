Duello Napoli-Inter anche sul mercato, sfida accesa per la stella del futuro: è un top nel suo ruolo

Il Napoli si inserisce nella corsa al terzino sinistro classe 2005 del Cagliari Riyad Idrissi. Il giovane esterno 20enne italiano non è però solo nelle mire dei partenopei e del direttore sportivo Manna. Infatti, il rossoblù è anche nel taccuino dell’Inter, che si è interessata al giocatore in vista della prospettiva futura di rinnovare le fasce laterali. Si potrebbe dunque innescare un duello tra le due compagini, dal campo fino al calciomercato.

La stagione al Cagliari

Solo 20 anni ma già l’esordio in prima squadra e la titolarità. In questa stagione al Cagliari il giovane 20enne ha già accumulato 7 presenze stagionali, con persino due titolarità nelle ultime due contro Hellas Verona e Sassuolo (giocate entrambe tutti e 90′). Se ciò non bastasse, va detto anche che l’italiano ha già ottenuto la sua prima rete in Serie A, segnando il momentaneo 2-1 al Bentegodi.

La nomina a ‘stella del futuro’ e il duello Napoli-Inter

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, per il giocatore potrebbe scatenarsi una vera e propria asta nel prossimo futuro. L’esperto di mercato, infatti, rivela come sul giocatore ci sia il forte interessamento sia del Napoli sia dell’Inter, che potrebbe concretizzarsi con un’offerta già nelle prossime sessioni di calciomercato.

Se le prestazioni non bastassero a evidenziare le qualità del giocatore, a darne ancora più risalto ci ha pensato il CIES Football Observatory, che ha inserito il giocatore nella top 100 giocatori esterni under 20 del mondo. Un grande riconoscimento per il giocatore, che ne evidenzia dunque le qualità e le possibilità che la sua carriera possa andare a gonfie vele in futuro.