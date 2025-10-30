Koulibaly e i 100 milioni dall’Inghilterra, la rivelazione è shock: “Era tutto fatto, poi…”

Kalidou Koulibaly torna a parlare del Napoli. Il difensore senegalese è stato in maglia partenopea dal 2014 fino al 2022, quando il Chelsea lo acquistò per una cifra intorno ai 38 milioni di euro. Il classe 1991 ha trattato diversi temi intorno all’ambiente Napoli, tra cui la convivenza con Sarri e Ancelotti e un’importante retroscena sull’offerta monstre proveniente dall’Inghilterra da 100 milioni di euro, trattativa poi non andata in porto.

I 100 milioni rifiutati dal Napoli

Il tema più cocente dell’intervista è quello riguardante l’offerta da 100 milioni di euro del Manchester United per Kalidou Koulibaly, che il Napoli ha rispedito al mittente. Per il senegalese quella fu un’iniziale doccia fredda, ma a imporsi furono ADL e soprattutto Ancelotti.

“Il Napoli aveva ricevuto un’offerta da 100 milioni dal Manchester United e la rifiutò. Pensavo di aver dato tutto, che il mio tempo al Napoli fosse finito. Ero pronto ad andare via, avevo le valigie pronte, il taxi prenotato. Stavo per partire verso l’Inghilterra”.

Il retroscena con Ancelotti