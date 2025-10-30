Napoli, non solo Rrahmani: novità importanti anche su un altro recupero

Arrivano novità in casa Napoli riguardo Stanislav Lobotka. Il calciatore slovacco, infortunatosi lo scorso 5 Ottobre nella gara contro il Genoa, ha saltato la convocazione in nazionale e le ultime quattro partite del Napoli. Lobotka, sembra quasi aver smaltito del tutto l’infortunio subito contro il Grifone, e il suo rientro in campo è sempre più vicino. Il 68 azzurro, dopo quasi un mese potrebbe tornare in campo.

Le ultime su Lobotka: gli aggiornamenti

Uscito al minuto 44 nella sfida contro il Genoa, Stanislav Lobotka ha subito un infortunio più serio del previsto, che lo ha costretto a saltare sia la nazionale sia il big match con l’Inter.

Come riferisce l’edizione odierna de Il Mattino, il regista azzurro è, ormai, vicino al ritorno in campo. Teoricamente, anche lui come Rrahmani, potrebbe tornare disponibile per la sfida di sabato 1 Novembre alle 18 contro il Como di Fabregas.

Nella giornata di domani, si capirà se lo slovacco sarà pronto o meno per la sfida del Maradona. In caso di forfait, il suo rientro slitterebbe per la gara di Champions League contro l’Eintracht Francoforte, o per quella del successivo weekend contro il Bologna di Italiano.

Napoli, calendario fitto d’impegni

Dopo la doppia sconfitta contro Torino e PSV Eindhoven, il Napoli sembra aver ritrovato la giusta via: vittoria nel big match contro l’Inter, e contro il Lecce.

Il periodo vede tanti impegni sul calendario, e i tanti infortuni non aiutano di certo. Mister Conte, quindi, dopo aver perso per circa 4 mesi Kevin De Bruyne, spera di ritrovare certezze con i rientri di Rrahmani e Lobotka.

Sullo sfondo, ovviamente, il recupero di Romelu Lukaku che può far sorridere il mister salentino. Big Rom, oggi farà ritorno in Italia, e con molta probabilità domani farà visita ai suoi compagni che aspettano il suo rientro.