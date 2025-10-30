Napoli, finalmente buone notizie: Conte lo avrà presto a disposizione

In casa Napoli arrivano ottime notizie, anche fuori dal rettangolo verde. Se in campo, la squadra di Conte, sembra riprendersi dalla brutta sconfitta di Eindhoven, al di fuori arrivano notizie incoraggianti. Romelu Lukaku, di fatti, è ormai pronto per fare ritorno in città. Il brutto infortunio sembra, ormai, essere smaltito quasi del tutto: Antonio Conte e i tifosi possono sorridere.

Napoli, Lukaku brucia le tappe: Conte lo riavrà presto a disposizione

L’infortunio subito il 14 Agosto, durante l’ultima amichevole pre season del Napoli contro l’Olympiacos, sembrava dovesse tener fuori l’attaccante belga per svariati mesi.

La decisione della terapia conservativa, preferita all’operazione, insieme al duro lavoro ha dato i suoi frutti. Romelu Lukaku, ha letteralmente bruciato le tappe.

Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il fuoriclasse belga dovrebbe rientrare in Italia nella giornata di oggi, precisamente nel tardo pomeriggio. Domani, in mattinata, farà visita ai compagni in quel di a Castel Volturno.

Lukaku, prosegue il noto quotidiano, è atteso allo Stadio Maradona per la gara in programma sabato 1 Novembre alle ore 18, contro il Como di Fabregas.

Sprint di Lukaku: il piano del Napoli

Con il rientro imminente in Italia, il centravanti azzuRro è pronto per tornare ad allenarsi. Con molta probabilità, lunedì comincerà il lavoro in palestra, e fra 15 giorni dovrebbe partire con la preparazione, come riportato dalla Gazzetta dello Sport.

Conte spera di rivedere Lukaku tra i convocati del Napoli per la partita contro l’Udinese del 14 Dicembre, altrimenti il suo rientro si vedrà direttamente per la Supercoppa Italiana del 18 Dicembre.

L’infortunio di Kevin De Bruyne, intanto, ha lasciato un posto “libero” nella lista Champions League, e il mister pensa di inserire proprio Big Rom: in corsa ci sono anche Mazzocchi e Marianucci.