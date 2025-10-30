Napoli, Conte è avvisato: scatta il rinnovo ma spunta una clausola per il big

Il Napoli guarda al futuro e rinnova il contratto di Alessandro Buongiorno. Uno dei perni della difesa di Antonio Conte aveva nel proprio contratto la possibilità per i partenopei di prolungare di un altro anno la naturale scadenza. I partenopei hanno così utilizzato tale opzione, che porta la scadenza del giocare a giugno 2030. Dal prossimo anno, però, ci sarà una clausola rescissoria nel contratto del difensore ex Torino.

Il rinnovo di Buongiorno: la clausola nel suo contratto

A riferire del prolungamento del contratto di Alessandro Buongiorno è Matteo Moretto, che sul suo canale YouTube ha fatto il punto della situazione in casa Napoli rispetto a questo tema. I partenopei hanno attivato l’opzione nel contratto del difensore, facendo scattare così il sesto anno di contratto, dopo aver firmato inizialmente un quinquennale.

Il nodo clausola rescissoria dall’estate 2026

Nei contratti firmati nel luglio dell’anno scorso, c’era anche una clausola rescissoria, attivata però solo in seguito. Dopo aver acquistato il giocatore per 35 milioni di euro più 5 milioni di bonus, è stata inserita anche una clausola di 70 milioni di euro.

La data dell’attivazione della clausola è stata inizialmente indicata per il 30 giugno 2027, ma Matteo Moretto riferisce che la clausola verrà attivata prima. Infatti, già dall’estate del 2026 i club potranno pagare la cifra di 70 milioni di euro per poter acquistare il giocatore ex Torino.