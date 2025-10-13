Napoli, Buongiorno verso il rientro ma niente Italia: Mondiale ora a rischio

Alessandro Buongiorno si avvicina al rientro dopo l’infortunio, ma deve ancora rinunciare alla convocazione con la Nazionale italiana. Una nuova assenza che rischia di pesare sul suo futuro in azzurro, soprattutto in vista delle qualificazioni ai Mondiali 2026.

L’ennesima occasione persa

Come riportato da Il Mattino, Buongiorno ha vissuto con amarezza la notizia della mancata convocazione da parte di Gennaro Gattuso, commissario tecnico dell’Italia.

“Non solo gli è mancato il campo con il Napoli, ma proprio non gli è andato giù di dover rinunciare ancora alla Nazionale. Gattuso lo aspetta, certo, ma quanto si può ancora aspettare?”

L’ex difensore del Torino aveva già saltato le gare di settembre per lo stesso problema fisico, e la ripetuta assenza rischia di allontanarlo dal gruppo che sta costruendo compattezza e automatismi sotto la guida di Gattuso.

L’obiettivo Mondiale e il ruolo nel Napoli

Per Buongiorno, la maglia azzurra rappresenta un traguardo personale, al pari della sua esperienza con il Napoli, dove punta a imporsi come leader difensivo.

“Per Ale sarebbe il primo grande torneo da poter giocare con la maglia dell’Italia, un obiettivo come obiettivo erano stati il Napoli prima e lo scudetto poi. Quindi non ha troppa voglia di attendere oltre.”

Il difensore continua il lavoro di recupero con lo staff medico partenopeo e punta a tornare in campo entro poche settimane. La speranza è di ritrovare ritmo e continuità per convincere Gattuso a reintegrarlo nel gruppo azzurro in vista dei prossimi impegni di Serie A e delle qualificazioni internazionali.

Determinato e ambizioso, Buongiorno non vuole perdere il treno del Mondiale. La prossima convocazione potrebbe essere già decisiva per il suo futuro in Nazionale.