Infortunio Lang, definiti i tempi di recupero: ecco quando tornerà in campo

La vittoria di ieri contro il Lecce ha consentito al Napoli di Antonio Conte di volare al primo posto in solitaria in attesa della Roma, impegnata oggi nella sfida contro il Parma. I partenopei continuano a correre forte in campionato, con la speranza di aumentare nelle prossime settimane il distacco dalle inseguitrici.

Al contempo, la partita di Lecce ha visto come unica nota storta l’infortunio di Noa Lang. L’olandese, sceso in campo da titolare, ha accusato un problema fisico al 48′ che lo ha costretto a chiedere il cambio e a lasciare il posto a David Neres. Si attendevano aggiornamenti riguardo le sue condizioni, ma le prime impressioni appaiono chiarissime.

Lang, arrivano conferme sulle sue condizioni: rientro in campo nel mirino

L’edizione odierna de Il Mattino ha parlato dalla vittoria di ieri, nonché delle condizioni di Noa Lang. Se già nel post-gara il tecnico Antonio Conte era apparso piuttosto tranquillo riguardo lo stato fisico del proprio calciatore, si attendevano aggiornamenti da parte dello staff tecnico.

Stando a quanto riportato dal quotidiano, per Lang si tratterebbe soltanto di un trauma contusivo. Sventate dunque problematiche più gravi, che avrebbero di certo fermato l’olandese per più tempo: adesso Lang sembra pronto per la convocazione già per il prossimo match contro il Como.