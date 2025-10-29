Infortunio De Bruyne, annuncio del Belgio: importanti novità sull’infortunio

Kevin De Bruyne sarà costretto ad operarsi per la lesione subita contro l’Inter, ma il responsabile sanitario della nazionale belga ha fatto chiarezza sui tempi di recupero. Secondo alcune voci circolate in questi giorni, il centrocampista avrebbe già subito quell’infortunio ai tempi del Manchester City. Secondo il responsabile sanitario della nazionale belga, però, si tratterebbe solo di un malinteso.

Intervenuto ai microfoni del portale belga ‘Sporza’, Kristof Sas ha fatto chiarezza sulla tipologia dell’infortunio:

“Il nuovo intervento, in realtà, non ha nulla a che vedere con il precedente, che tra l’altro ha avuto un successo straordinario. Non posso entrare nei dettagli, ma vorrei chiarire questo malinteso: è una lesione nuova, recente, il che rende più semplice l’operazione perché c’è meno tessuto cicatriziale. Ecco perché si opera rapidamente. Ci vogliono circa quattro mesi, in genere, ma sono tante le componenti a determinare i tempi del rientro. Di norma, il Mondiale non dovrebbe essere a rischio”.